نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم على استاد محمد بن زايد بالإمارات، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

ويجلس على دكة البدلاء:

محمد الشناوي ويوسف أيمن ومحمود كهربا ووسام أبو علي ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا.

