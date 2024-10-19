نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية لمتابعة موعد مباراة ميلان واودينيزي وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

خسر ميلان من فيورنتينا بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من الكالتشيو بينما فاز أودينيزي على ليتشي بهدف نظيف في نفس الجولة.

يحتل ميلان المركز السادس برصيد 11 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل أودينيزي المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

موقف ميلان واودينيزي في الدوري الإيطالي

احتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 75 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 7 مباريات.

في حين احتل أودينيزي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 37 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 19 مباراة وخسر 13 مباراة.

موعد مباراة ميلان واودينيزي في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة ميلان واودينيزي يوم السبت 19 أكتوبر 2024 على ملعب سان سيرو معقل ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة ميلان واودينيزي عبر شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 وسيقوم عامر عبد الله بالتعليق على أحداث اللقاء.