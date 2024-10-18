نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول يعترف بصعوبة مواجهة تشيلسي ويشيد بثنائي الدفاع ويكشف حالة أليسون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، على مواجهة تشيلسي، والتى من المقرر أن تقام علي أرضية ملعب أنفيلد، يوم الأحد القادم فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن فعاليات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

أرني سلوت معلقًا على مواجهة تشيلسي: إنه تحدٍ كبير

وتحدث الهولندى سلوت في المؤتمر الصحفى لمواجهة البلوز، قائلًا "إنه تحدٍ كبير، إذا كنت تريد تحقيق شيء ما خلال موسم ما، فيجب أن تكون مستقرًا دفاعيًا، لقد كنا مستقرين حتى الآن، ولكننا الآن نواجه تشيلسي الذي يمتلك العديد من الأفراد الموهوبين الذين يتعين علينا أن نحاول إدارتهم والسيطرة عليهم".

وأشاد الهولندي سلوت بقائد الفريق ومواطنه فيرجل فان ديك، قائلًا "لقد كان عنصرًا حاسمًا بالنسبة لنا، ما لا تراه وما أراه هو مدى أهميته في التدريبات. إنه قائدنا بالتأكيد".

وعن مشاركة ألكسندر أرنولد مع منتخب بلاده في مركز الظهير الأيسر، أجاب مدرب الريدز "اللاعبون الجيدون سيجدون طريقهم دائمًا إلى الفريق. المنتخب الوطني يضم لاعبين جيدين للغاية وترينت هو واحد منهم".

وأكمل حديثه عن أرنولد، قائلًا "لقد كان جيدًا جدًا بالنسبة لنا. كان ولا يزال مهمًا في الجزء الهجومي من لعبتنا وأنا أحب الطريقة التي دافع بها، لقد قطع خطوة للأمام في هذا المنظور".

وأعرب أرني سلوت عن استيائه بسبب الإصابة التي لحقت بالبرازيلي أليسون بكير حارس مرمى الريدز، وقال "سيغيب عن الملاعب لأسابيع بسبب إصابة عضلية، ويجري البحث عن أسبابها حيث أنها غير شائعة في مركزه".

ويتصدر ليفربول صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثانى.