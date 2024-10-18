الرياضة

عبدالحفيظ يؤكد: شيكابالا أسطورة ومن أفضل لاعبي الكرة المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبد الحفيظ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السابق عن وجهه نظره بشأن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك ومدى صلاحيته لتولي منصب مدير الكرة بالمستقبل.

عبدالحفيظ يؤكد: شيكابالا أسطورة ومن أفضل لاعبي الكرة المصرية

وقال عبدالحفيظ في تصريحات له ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc masr: "يجب أن أعرف بعض التفاصيل الصغيرة حتى احكم على لاعبي الزمالك وهم شيكابالا ومحمد عبد الشافي وعبدالله السعيد إذا كانوا يصلحون لمنصب مدير الكرة بالنادي مستقبلا".

وأضاف: "عبدالله السعيد هو جاد جدا ويحب عمله ولا يتحدث كثيرا وشخصية متزنة بشكل كبير وشيكابالا تاريخ وأسطورة ومن الناس اللي عامله حاجة كبيرة في الزمالك وأحسن الناس بالكرة المصرية يعني ونفس الشئ لعبد الشافي".

واختتم: "معنى كلمة أسطورة هو واحد الجمهور اللي خلاه في الحتة دي وبتخليه رمز عندها بعيد عن البطولات ومرتبطين بيه وكمستوى فني انتقد افعال وتصرفات كتير جدا فأنا شخصيا اتعرض للانتقاد وشيكابالا واحد من الناس الممتعة في كرة القدم".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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