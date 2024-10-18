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أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبد الحفيظ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق عن وجهه نظره بشأن استعدادات المارد الأحمر والزمالك لمبارياتهم بالسوبر ضد بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

سيد عبدالحفيظ يفاجئ جماهير الأهلي بهذا التصريح

وقال عبدالحفيظ في تصريحات له ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc masr: "ما نراه من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي هو أنه قفل على نفسه في الفترة الأخيرة بشكل جيد جدا وشغل مميز جدا على المستوى الإداري".

وأضاف: "تعيين الكابتن محمد رمضان كمدير رياضي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ومعاه بقية المجموعة والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر قفلوا على نفسهم بشكل كويس أو ي وكان هذا هو المطلوب".

واختتم: "الهدوء والتركيز على هدفك عشان تروح لبطولة ده مهم جدا جدا بعد الاخفاق في السوبر الإفريقي وبداية ورسالة لكل الفرق قبل الموسم الجديد وخطأ أن يركز الأهلي والزمالك على جزء أنهم قد يتقابلون بالنهائي فسيراميكا كليوباترا بالسوبر الماضي حتى الدقائق الأخيرة كان ند قوي جدا للأهلي والمباريات مش هتكون سهلة خالص ومستواهم يؤكد وبالنسبة لمواجهة القندوسي بعد الأزمة الأخيرة مفيش موضوع مستاهل واتقفل".