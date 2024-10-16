انت الأن تتابع خبر أحمد بلال: تصريحاتي تم تحريفها والزمالك من أفضل أندية أفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن فكرة التعاقد مع عدد كبير من المحترفين الأجانب في الأندية سيضر الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك أندية كبيرة أصبحت تمتلك 7 محترفين من الخارج وهو رقم كبير للغاية، ونسير على درب السعودية التي تأثر منتخبها بشكل واضح بسبب فتح القوائم للأجانب.

وقال: “الزمالك من أفضل فرق قارة إفريقيا، وقطب من أقطاب الكرة في مصر، ولا أحد ينكر ذلك أو يقلل من الجماهيرية، قلت إن النادي الأبيض يمتلك صفقات ولو جاهزين وسيشاركوا ولو استطاع جوميز تجهيز اللاعبين سيكون الأداء نفسيا، ولكن لو كان الأداء بنفس ما ظهر به امام الشرطة الكيني فالافضل عدم السفر، وهو ما حدث بالظبط في التصريح الذي تم اجتزاؤه”.

وزاد: “كرة القدم لا يمكن أن يغفل فيها المشاعر، هناك مدربين تستغل الجزء الحماسي، والمدرب يلجأ للتحفيز لأي لاعب من أجل الوصول لأفضل فورمة فنية وبدنية، وكان لي طقوس قبل المباراة، كنت أتبادل حذائي مع أمير عبدالحميد حارس الأهلي السابق”.