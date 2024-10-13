نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحصل على مبلغ ضخم لخوض ودية السعودية في نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الإعلامى محمد الليثى، عن الاتفاق المبرم من النادي الأهلي لمواجهة نظيره الأهلي السعودي على إقامة مباراة ودية بين الفريقين يوم 12 نوفمبر المقبل في اعتزال النجم السعودي السابق خالد مسعد.

الأهلي يحصل على مبلغ ضخم لخوض ودية السعودية في نوفمبر

وقال الليثي في تصريحات إذاعية: الأهلي سيخوض المباراة دون اللاعبين الدوليين لانشغالهم بالأجندة الدولية التي سيخوض خلالها منتخب مصر مباراتي الرأس الأخضر وبتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقبلة ( المغرب 2025).

وتابع محمد الليثى: يحصل الأهلي على مليون و500 ألف دولار من النادي السعودي مقابل خوض هذه المباراة التي تم الاتفاق على جميع تفاصيلها خلال الأيام الماضية.

وأكمل: حصلت إدارة الأهلي على موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني بخوض هذه المباراة دون الدوليين في تمام الساعة التاسعة مساء يوم 12 نوفمبر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، المعروف بـ "الجوهرة المشعة".