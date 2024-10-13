الرياضة

خالد الغندور: بيراميدز لم يتواصل مع اتحاد الكرة بشأن سحب لقب الدوري من الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي خالد الغندور على حقيقة شكوى نادي بيراميدز إلى اتحاد الكرة، بشأن سحب لقب الدوري المصري من النادي الأهلي بسبب وسام أبو علي.

خالد الغندور: بيراميدز لم يتواصل مع اتحاد الكرة بشأن سحب لقب الدوري من الأهلي

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تواصلنا مع بيراميدز لمعرفة حقيقة استفسارهم بشأن معرفة تزوير قيد وسام أبو على  فى اتحاد الكرة وسحب لقب الدورى من الأهلى نظرًا لعدم صحة قيد اللاعب والتلاعب فى أوراقه".

وأضاف: "مسئولى النادى السماوى أكدوا أنهم لم يتواصلوا مع الجبلاية بشأن هذا الأمر ولا صحة لما يثار فى هذا الموضوع".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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