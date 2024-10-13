نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الزمالك النهائي من التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي عن موقف نادي الزمالك النهائي من حسم التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات المقبلة.

موقف الزمالك من ضم عمرو قلاوة

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" نادي الزمالك كان قريبا من حسم التعاقد مع عمرو قلاوة خلال الفترة القادمة ".

وأضاف:" هناك مصدر داخل نادي الزمالك، أكد أن عمرو قلاوة رحب بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء، ولكن السبب الحقيقي وراء فشل انضمام اللاعب هو رفض أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا".

واختتم:" أيمن الرمادي متمسك للغاية بخدمات اللاعب عمرو قلاوة، مما أدى إلى تعطل الصفقة حتى الآن