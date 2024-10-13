نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا ضد فنلندا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب إنجلترا ضيفًا على فنلندا، في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إنجلترا وفنلندا اليوم

تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة إنجلترا وفنلندا في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات قناة beIN sports HD1، التي تمتلك حقوق إذاعة ونقل البطولة بشكل حصري.

معلق مباراة إنجلترا وفنلندا اليوم

يعلق على أحداث المباراة المعلق الرياضي الشهير حسن العيدروس.