نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. غضب في الأهلي بسبب مارسيل كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أزمة كبرى بسبب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسبب الصفقات الجديدة.

تذمر في الأهلي بسبب كولر

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك تذمر داخل النادي الأهلي، بسبب مارسيل كولر مدرب الفريق".

وأضاف:" مسئولي النادي الأهلي غاضبون من مارسيل كولر، بسبب عدم حسم موقفه من التعاقد مع ثنائي فريق زد عبد الرحمن البانوبي، ومصطفى زيكو".

واكمل:" مارسيل كولر كان رافض فكرة انضمام لاعب محلي في الفترة المقبلة، ولكن محمد رمضان المدير الرياضي للفريق، أقنعه بضرورة ضم لاعبين محليين".

واختتم:" مارسيل كولر لم يوافق حتى الآن على ضم ثنائي فريق زد، على الرغم من رغبة النادي في التعاقد معهما، ولكنه يرى أنه حتى في حال انضمام لاعبين محليين سيكون أمر المشاركة في يده هو فقط".

