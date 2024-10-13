الاطاحة بنجم الأهلي الكبير.. اتفرج التفاصيل

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رياض - احمد صلاح - يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ولجنة التخطيط للكرة بالنادي، بقيادة الكابتن مختار مختار، إلى مواصلة تدعيم صفوف فريق القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.

وقد أكد مجلس إدارة النادي الأهلي، أنهم يسعون حاليآ، لإنهاء كل ملفات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من تجديد عقود لاعبي الفريق، الذي ينتهي عقودهم خلال الموسم الكروي الحالي، والإنتدابات الجديدة التى طلبها السويسري مارسيل كولر، المديرالفني للفريق، خلال الفترة الحالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، إلى خوض منافسات كأس السوبر المحلي بالإمارات، في الفترة مابين 20 إلى 24 من شهر أكتوبر الحالي، بمشاركة نادي الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

أكد مصدرمسئول من داخل النادي، أن الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي داخل النادي الأهلي، يعكف حاليا على إنهاء ملف تجديد عقود بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذين ينتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل ويحق لهم التوقيع لأي ناد آخر بشكل مجاني خلال شهر يناير المقبل.

وقد أكد مصدر من داخل النادي، إنه تم الاستقرار على عدم تجديد عقد اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بعد الإجماع على رحيله في نهاية الموسم لعدم الحاجة إلى خدماته من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر.