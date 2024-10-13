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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي عن حقيقة اقتراب النجم الجزائري زين الدين بلعيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سانت ترويدن البلجيكي، من الانضمام إلى نادي الزمالك.

هل اقترب بلعيد من الانضمام إلى الزمالك؟.. مفاجأة كبرى

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" كل ما تردد عن اقتراب بلعيد من الانضمام إلى نادي الزمالك، أمر غير صحيح".

وأضاف:" نادي الزمالك بالفعل تواصل مع اللاعب ووكيله من أجل ضمه إلى صفوف الفريق، ولكن المطالب المالية المبالغ فيها لحسم الصفقة كانت كبيرة للغاية، بالنسبة للنادي، ولذلك تغاضى مسئولي القلعة البيضاء عن ضمه".

وأتم:" نادي الزمالك من المتوقع أن يدخل في مفاوضات جديدة مرة أخرى مع زين الدين بلعيد، في يناير المقبل، وذلك في حال عدم مشاركته بشكل كبير مع فريقه، والموافقة على تخفيض المطالب المالية"