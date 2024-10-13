نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. جان رامز يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الطفل جان رامز، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار شائعة وفاته.

وخرج چان ليرد على شائعة وفاته من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث نشر فيديو له معلقًا: "أنا الحمد لله كويس وزالفل، كده تموتو طفل 9 سنين وهو لسه عايش".

جان رامز

آخر أعمال جان رامز

ويذكر أن آخر أعمال جان رامز، هو مشاركته في مسلسل "عمر أفندي" بطولة الفنان أحمد حاتم، والذي تم عرضه مؤخرًا.

أحداث مسلسل "عمر أفندي"

دارت أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



أبطال وصناع مسلسل "عمر أفندي"

ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.