نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبناء التوكيلات الملاحية يخوضون نهائيات بطولة العالم للخماسي الحديث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد 3 لاعبين من فريق الخماسي الحديث بنادي التوكيلات الملاحية لخوض منافسات النهائيات لبطولة العالم التي تستضيفها مصر وتقام في الأكاديمية البحرية في بورفؤاد.

أبناء التوكيلات الملاحية يخوضون نهائيات بطولة العالم للخماسي الحديث

واللاعبين الثلاثة هم: هنا مصطفى وياسين الغيطاني وأسيل فوزي، حيث صعدوا للأدوار النهائية بعد أن خاضوا منافسات قوية في البطولة.

ويعد نادي التوكيلات الملاحية هو النادي الوحيد في بورسعيد الذي يملك فريق للعبة الخماسي الحديث، وقد صعد اللاعبين للمشاركة في هذه البطولة العالمية بعد التفوق في بطولة الجمهورية.

يذكر ان البطوله التي تقام لاول مره في بورسعيد قد شهدت افتتاح كبير حضره وزير الرياضه الدكتور اشرف صبحي ومحافظ بورسعيد اللواء محب حبشي