نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر لؤي عمران للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان لؤي عمران، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تلقيه واجب العزاء في والده الدكتور علي فوزي عميد كلية الزراعة بجامعة المنوفية الأسبق مساء أمس السبت الموافق 12 أكتوبر، في مسجد القوات المسلحة.

لؤي عمران

وحرص عدد كبير من الفنانين على تقديم واجب العزاء في والد لؤي عمران، وكان من أبرز الحضور:محمد فراج والمغني محمود العسيلي والإعلامي ألبير شفيق والفنان أحمد داوود، ونجوم آخرين، وسط حزن كبير يظهر في وجه "لؤي" حزنًا على فراق والده.

والجدير بالذكر أنه قد أعلن الفنان لؤي عمران، عن موعد ومكان عزاء والده الدكتور علي فوزي عميد كلية الزراعة بجامعة المنوفية الأسبق، الذي رحل عن عالمنا أول أمس الخميس، وتم تشييع جنازته في نفس اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد "عمر بن عبد العزيز" بجوار نادي هيليوبليس بمصر الجديدة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب "لؤي":" سيقام عزاء والدي، المغفور له بإذن الله، د.علي فوزي عمران، يوم السبت القادم، الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤، بقاعة الصفا للرجال، وقاعة المروة للسيدات، بمسجد القوات المسلحة أمام مول سيتي ستارز، وذلك بعد صلاة المغرب مباشرة، لا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".



أعمال لؤي عمران الفنية

ويذكر أن من الأعمال التي شارك بها الفنان لؤي عمران وحققت نجاحًا كبير وانتشارًا واسعًا، هو مسلسل "بـ 100 وش" بطولة آسر ياسين ونيللي كريم، والذي تم عرضه في عام 2020.

أبطال وصناع مسلسل "بـ 100 وش"

وشارك في بطولة مسلسل "بـ 100 وش" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم:آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، علا رشدي، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.