نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خروج أكرم من السجن ومشكلة جديدة لـ ليلى..أبرز أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل "برغم القانون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة الـ 21 من مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي، الذي تم عرضها أمس على منصة "واتش ات"، أحداث مثيرة ومشوقة، حيث جاء ضمن أحداث الحلقة خروج أكرم "محمد القس" من السجن، وعدم إعترافه بأولاده أمام ليلى "إيمان العاصي" في المحكمة.

ايمان العاصي

ملخص أحداث الحلقة الـ 21

جاء في بداية الحلقة خيانة شعبان "إيهاب فهمي" لـ أكرم بسرقة أوراق من منزل أكرم واعطائها لـ وليد "هاني عادل" ، وثم ذلك يأتي زيارة ليلى لـ أكرم في القسم، ولم يمض كثيرًا الا وخرج أكرم من السجن بكفالة على ذمة القضية، ليكتشف من قام بسرقة الورق من منزله وهو بدوي "ياسر عزت"، ويتصل به ويطلب مقابلته.

ويكشف بدوي لـ أكرم أن شعبان هو الخائن، وثم ذلك تأتي جلسة أكرم وليلى في المحكمة ويأتي أكرم بالفعل، ولكن لم يعترف بأولاده قائلًا "الولاد دول مش ولادي"، وتنتهي الحلقة بفخ جديد من أكرم وشعبان لـ ليلى.

أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.