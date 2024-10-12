منتخب السلة يستعد للبطولة العربية

منتخب السلة يستعد للبطولة العربيةيبدأ المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال يوم الثلاثاء المقبل معسكراً داخلياً بالعاصمة صنعاء استعداداً للمشاركة في البطولة العربية الـ 26 للرجال التي ستقام خلال نوفمبر القادم.

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني، الدكتور قيصر علمي، ومساعده المدرب الوطني معد الحديدي، 25 لاعباً للدخول في المعسكر الإعدادي الذي يقام بدعم وزارة الشباب والرياضة.

ويتجمع اللاعبون في المركز الأولمبي بصنعاء يوم الاثنين المقبل على أن تبدأ التمارين يوم الثلاثاء، حيث ضمت قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم كلاً من:

بسام الشريف - نادي الهلال

عبدالله الرشيدي – نادي التلال

أحمد هميل - نادي أهلي صنعاء

عبدالله الهيثمي - وحدة صنعاء

عبدالرحمن بارجاء - سيئون

سراج الدعيس - لاعب حر

أياد الدهبلي - وحدة صنعاء

فادي فجر - الميناء

عمرو الجريري - شعب حضرموت

أمين البكير - أهلي صنعاء

محمد علي هيثم - الميناء

قيس العسيري - شعب إب

محمد الجلاخ - وحدة صنعاء

ناصر فرحان - الميناء

حسين الكاهلي - وحدة صنعاء

عبدالرحيم العلي - شعب حضرموت

أيوب باسنبل - البرق تريم

أبو بكر الرمادي - شعب حضرموت

أحمد دحمان - شعب حضرموت

سمير الحديقي - الميناء

أحمد زهور - الميناء

أبكر سعيد - الميناء

نور الدين نور - شمسان

أصيل فخري - وحدة صنعاء

صالح باسعيد - المكلا

ومن المقرر أن يختار الجهاز الفني من خلال المعسكر الإعدادي 15 لاعباً سيمثلون القائمة الرسمية للمنتخب الوطني لكرة السلة في مشاركته العربية القادمة.