نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة غينيا وإثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب غينيا وإثيوبيا في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

تنطلق هذه المباراة غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تتطلع غينيا إلى تحقيق أول نقطة لها في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، بعدما تلقت ثلاث هزائم متتالية جعلتها تتذيل ترتيب المجموعة E.

وفي المقابل، تسعى إثيوبيا لتحقيق أول انتصار لها في التصفيات، حيث يأمل المنتخب لتعزيز موقفه في هذه المواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة غينيا ضد إثيوبيا

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس التي تمتلك حقوق بث مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.