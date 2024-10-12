العالم اليوم - ارتفاع حصيلة الحرب في غزة إلى 42175 قتيلا

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع حصيلة الحرب في غزة إلى 42175 قتيلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أكتوبر 2024 10:21 صباحاً - أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، السبت، بأن 42175 شخصا قتلوا في الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أكثر من عام.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد قتلت القوات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 49 شخصا، وأصيب 219 آخرين بجروح.

وبهذا يترفع عدد المصابين والجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 98336 إصابة.

واليوم السبت، أفاد مراسلنا بأن هناك موجة نزوح لمئات العائلات من منطقة الصفطاوى في شمال قطاع غزة مع تقدم الدبابات الإسرائيلية للمنطقة وسط قصف مدفعي وإطلاق مكثف للنيران.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية ذكرت صباح اليوم أن غارات إسرائيلية على أحياء في شمال غزة أدت إلى مقتل 30 شخصا.

وأعلن الدفاع المدني في غزة مساء الجمعة، مقتل 30 شخصا بضربات إسرائيلية في منطقة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر في الدفاع المدني إن ضربات عدة أصابت المدينة ومخيم اللاجئين فيها، إضافة إلى 8 مدارس تقع في المخيم وتؤوي نازحين.