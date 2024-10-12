انت الأن تتابع خبر بدء المرحلة 2 من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل الظروف المعقدة جراء استمرار الحرب والعدوان الإسرائيلي المتواصل على شمال القطاع المحاصر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، عن البدء في المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الاطفال في المحافظة الوسطى.

وتبدأ الحملة التي تأتي بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والانروا واليونيسيف، من يوم الإثنين المقبل ولمدة 3 أيام، مع إمكانية التمديد ليوم واحد اضافي فقط.

وبينت الوزارة في بيان صحفي أن حملة التطعيم تبدأ من الساعة 7:30 صباحا وحتى الساعة 2:00ظهرا، والفئة المستهدفة الأطفال دون سن 10 سنوات.

واشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعطاء(فيتامين أ )للأطفال ما بين عمر 2-10سنوات.

وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة، أن حملة التطعيم الجديدة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة التي من المقرر أن تبدأ الاثنين، ستكون أكثر تعقيدا بسبب استمرار الحرب في شمال القطاع المحاصر.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، ريك بيبركورن، في مؤتمر صحافي، "أنا بالطبع قلق بشأن التطورات في شمال غزة".

وبعد رصد أول إصابة بشلل الأطفال، هي الوحيدة حتى الآن في قطاع غزة منذ 25 عاما، أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة واسعة النطاق في الأول من أيلول/سبتمبر للقضاء على خطر انتشار وباء.

وتلقى أكثر من 560 ألف طفل دون العاشرة الجرعة الأولى خلال مرحلة أولى من التطعيم.

وسمحت "هدن إنسانية" في مناطق محدّدة بتنفيذ العملية على ثلاث مراحل، وسط القطاع وجنوبه وأخيرا في شماله.