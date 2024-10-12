انت الأن تتابع خبر أقوي من حقن الأنسولين مليون مره … 6 أعشاب خارقه تقضي علي النقرس وحصوات الكلي والتهابات المفاصل وتخفض السكر التراكمي في الدم في 10 أيام فقط؟؟؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا غني عن وجود الأعشاب الطبيعية وضرورة وجودها في المنزل ، فهي تعتبر مثل الملح لا يمكن الإستغناء عنها ، حيث يوجد هناك الكثير من الأعشاب الطبيعية التي تشكل كنزًا حقيقيا في منازلنا دون أن ندري ،و كما نعرف لها أهمية كبيرة لجسم الإنسان حيث تعتبر منبع للفيتامينات والمعادن التي لا غنى عنها، والأرقطيون تعد من أكثر النباتات المهمة والتي تم اكتشافها قديما في الطب الصيني والغربي والعربي

1- الصبار (Aloe vera)

مفاجأة سعيدة تغيب عن أذهاننا ، حيث تم استخدام نبات الصبار لآلاف السنين لما يملكه من خصائص علاجية، وتشير بعض الدراسات إلى أن عصير نبات الصبار يمكن أن يساعد في تخفيض مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني.

2. القرفة (Cinnamon)

مشروب القرفه هو واحد من ضمن الأعشاب المفيدة للغاية في تنزيل السكر بسرعة، حيث يمكن أن يؤدي تناول حوالي نصف ملعقة صغيرة من القرفة يوميًا إلى تقليل مستويات السكر في الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية بشكل كبير عند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني

3. الحلبة (Fenugreek)

تم استخدام نبات الحلبة كأعشاب تنزل السكر بسرعة وتوابل لآلاف السنين في الشرق الأوسط، وتم إثبات فوائد الحلبة لمرض السكري في كل من الأبحاث التي أجريت على الحيوانات والإنسان.

4. الزنجبيل (Ginger)

إن الزنجبيل هو أحد الأعشاب التي استُخدمت في الطب التقليدي كأعشاب تنزل السكر بسرعة، وغالبًا ما كان يتم استخدامه للمساعدة في علاج مشكلات الجهاز الهضمي.

وأظهرت نتائج دراسة حديثة أن الزنجبيل قد يقلل من مستويات السكر في الدم بدون تقليل مستوى الأنسولين.

مما يعني أن الزنجبيل قد يقلل من مقاومة الأنسولين في الجسم عند مرضى السكري من النوع الثاني، ولكن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث.

5. الجنسينغ (Ginseng)

يشتهر هذا العشب الصيني بقدرته على تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض.

وتِبعًا للباحثين فإن الجنسنيغ يبطئ من امتصاص الكربوهيدرات، ويزيد إفراز الأنسولين من البنكرياس، مما يزيد من قدرة الخلايا على استخدام الغلوكوز ويقلل من مستوياته في الدم.

الأعشاب الطبيعية هي البديل الآمن للأدوية التي تسبب مشاكل في بعض الجوانب ، حيث أن الاعشاب لا تحتوي على آثار جانبية وهي تساهم بشكل كبير في تقوية الصحة سواء على مستوى تقوية جهاز المناعة أو تفريغ الجسم من السموم ومن تلك النباتات المفيدة هي نبتة الأرقطيون فتعالوا بنا نكتشف بعضاً من فوائدها .

فوائد الارقطيون الساحرة