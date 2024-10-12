انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال لسكان جنوب لبنان: لا تعودوا لمنازلكم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وسط نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين هرباً من القصف الإسرائيلي المتواصل، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيراته للسكان لعدم العودة إلى الجنوب والتي ستعرض حياتهم لخطر الاستهداف.

ودعا المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب نشره، اليوم السبت، على منصة إكس، سكان الجنوب اللبناني إلى الانتباه، وأكد أن القوات الإسرائيلية تواصل استهداف مواقع لحزب الله في القرى الحدودية.

كما شدد على أن عودة السكان إلى المنازل ممنوعة حتى إشعار آخر. وأضاف أن "أي شخص يتوجه جنوبًا قد يعرض حياته".

هذا وحذر فرق الإسعاف والهيئات الطبية من التعامل مع عناصر حزب الله، زاعماً أن الحزب يستخدم آليات الإسعاف للتخفي.

يأتي ذلك فيما تكتظ مراكز الإيواء في العاصمة اللبنانية وغيرها من المناطق في جبل لبنان والشمال بالنازحين الذين تركوا بيوتهم هربا من القصف، من دون أن يحملوا أي مقتنيات، وسط شح في المساعدات.