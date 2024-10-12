نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول يقترب من تمديد عقده لفترة طويلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسؤولو نادي ليفربول، من تمديد عقد أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ليستمر فترة طويلة داخل قلعة "أنفيلد".

إبراهيما كوناتي في طريقه لتمديد عقده

تعمل إدارة نادي ليفربول، على تمديد عقد الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع الفريق، والذي يرتبط بعقدٍ حالي ممتد حتى يونيو 2026.

ووفقًا للصحفي الإيطالي نيكولو شيرا فإن نادي ليفربول بات قريبًا من خطوة تمديد عقد الفرنسي كوناتي.

وقال شيرا عبر حسابه بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي، إن إبراهيما كوناتي يقترب من تمديد عقده من ليفربول حتى يونيو 2029.

وانضم المدافع الفرنسي كوناتي إلى ليفربول في صيف عام 2021 قادمًا من لايبزيج الألماني وقيمته السوقية الحالية تبلغ 45 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

وخاض إبراهيما كوناتي 9 مباريات رفقة فريق ليفربول في كافة البطولات هذا الموسم حتى الآن وسجل هدفين وصنع هدفًا واحدًا.