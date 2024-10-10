نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. المصري يلاقي الطيران وديًا استعدادا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتم الجهاز الإداري للفريق الأول بالنادي المصري بقيادة محمود جابر، الاتفاق مع مسئولي فريق الطيران - أحد أندية دوري الدرجة الأولى - على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

المصري يلاقي الطيران وديًا

وتأتي تلك المباراة ضمن استعدادات المصري للموسم الجديد، علمًا بأن الفريق سيتوجه إلى المملكة المغربية مساء غدا الجمعة لبدء معسكره التدريبي والذي يخوض خلاله الفريق أربع مباريات ودية مع عدد من الأندية المغربية.

وتضم بعثة الفريق البورسعيدي 44 فردًا هم قوام الفريق بالإضافة إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر وكذا أعضاء الجهازين الإداري والطبي ومسئولي المهمات.

هذا ومن المقرر أن يستمر المعسكر المغلق الذي يستعد من خلاله الفريق لانطلاق الموسم الجديد حتى يوم الرابع والعشرين من أكتوبر.