عاجل.. رافائيل نادال يعلن اعتزال التنس نهائيًا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني رفائيل نادال، اعتزاله النهائي للعبة التنس اليوم، الخميس، بعد مسيرة حافلة على مدار سنوات، تبوأ خلالها مراكز متقدمة في التصنيف العالمي.

رافائيل نادال يعلن اعتزال التنس نهائيًا

يُعتبر نادال واحدًا من أعظم لاعبي التنس على مر التاريخ، حيث أحرز العديد من البطولات الكبيرة، مما جعله يُلقب بـ "ملك الملاعب الترابية". لقد تميز بروح قتالية عالية وقدرة ملحوظة على التغلب على العديد من المنافسين الأقوياء، مما ساهم في تحقيقه لأكثر من 22 لقبًا في بطولات "جراند سلام" لفردي الرجال، بالإضافة إلى 14 لقبًا في بطولة أمريكا المفتوحة، ولقبين في "ويمبلدون".

وفي فيديو وداعي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، عبّر نادال عن مشاعره قائلًا: "أعتزل كمحترف بعد سنوات عديدة من التحديات. في هذه الحياة، كل شيء له بداية ونهاية".

وأكد: "لقد كانت مسيرتي طويلة وناجحة بشكل يفوق توقعاتي. شعرت بسعادة كبيرة في تمثيل بلدي خلال بطولة كأس ديفيز الأخيرة".

وأشار نادال إلى أهمية الأشخاص الذين ساهموا في مسيرته، قائلًا: "أود أن أشكر جميع القائمين على لعبة التنس، فقد شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية. كما أود أن أشكر جميع منافسيّ الكبار وفريقي، الذين أعتبرهم أصدقائي، فقد عشنا معًا العديد من اللحظات الجميلة التي يصعب وصفها".

واختتم نادال رسالته بالتأكيد على أنه يغادر الملاعب وهو في حالة من الراحة النفسية التامة، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده للمساهمة في استمرار لعبة التنس، وشكر جميع من دعموه خلال مسيرته، معبرًا عن أمله في لقاءهم قريبًا.