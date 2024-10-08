نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفاندوفسكي يتغني بـ مسيرة كريستيانو رونالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، بمسيرة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، مؤكدًا أنه لا يزال يُظهر طموحًا لا يصدق.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات صحفية، صباح اليوم الثلاثاء، "أدرك تمامًا ما حققه كريستيانو رونالدو طوال مسيرته وكيف ساهم في تشكيل تاريخ كرة القدم بأرقامه القياسية".

وأضاف نجم برشلونة الإسباني "سيظل هذا محفورًا في تاريخ كرة القدم بالتأكيد، في سن 39 عامًا، يقترب من الأربعين، لا يزال يُظهر طموحًا لا يصدق".

ويقدم روبرت ليفاندوفسكي مستويات مميزة مع برشلونة هذا الموسم، حيث أحرز 12 هدفًا مع الفريق في مختلف المسابقات، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

ويستعد منتخب بولندا لمواجهة قوية أمام البرتغال، يوم السبت الموافق 12 أكتوبر، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من المجوعة الاولي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.