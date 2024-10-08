نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصير علي معلول مع الأهلي بعد تصريحات محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لازال موقف النجم التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غامضا، بشأن مصيره مع القلعة الحمراء، بعد التصريحات التي أدلى بها محمد رمضان المدير الرياضي للفريق.

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" علي معلول بدأ البحث عن ناد جديد، تحسبا لرحيله عن النادي الأهلي، بعد تصريحات محمد رمضان الأخيرة ".

وأضاف كريم رمزي:" علي معلول يبحث عن عرض من ناد سعودي، للانضمام إلى صفوفه في الفترة المقبلة، في حال عدم استمراره مع النادي الأهلي ".

واختتم:" مصير علي معلول مع الأهلي في الوقت الحالي، أصبح 50 50، واللاعب متحفظ للغاية على اسم النادي السعودي الذي سينضم إليه ".