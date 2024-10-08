مدرب بلاك بولز: الأهلي ملك إفريقيا.. وهذا رأيي في مواجهة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف هيلدر دوراتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلاك بولز الموزمبيقي، عن رأيه في المجموعة التي يتواجد فيها فريقه في بطولة كأس الكونفدرالية مع كلا من الزمالك والمصري البورسعيدي.

مدرب بلاك بولز يتحدث عن رأيه في مواجهة الزمالك

وقال دوراتي، في تصريحات له عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي، عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "الزمالك نجح في الفوز ببطولة السوبر الإفريقي وهو فريق القلق للجميع ولكننا سنلعب على أخطائه والأندية المصرية تلعب بأسلوب مختلف عنا".

وأضاف: "الأندية المصرية معتادة على اللعب في البطولات الإفريقية.. لكننا سنحاول إثبات أنفسنا بعد نجاحنا في الوصول إلى دور المجموعات".

ثم أوضح: "أتمنى الفوز لفريقي لكن هناك فارق في السرعات والخبرات وطريقة اللعب بيننا والزمالك والأمر سيكون صعبا للغاية".

وأشار: "الزمالك فريق كبير والأهلي أيضا وهما الأكبر في مصر وأتابعها.. والزمالك استحق الفوز بالسوبر الأفريقي لأنه كان الأكثر محاولة في الشوط الثاني خلال السوبر.. لكن ركلات الجزاء هي ركلات الحظ.. وهذا لا يقلقني لأن ركلات الجزاء حظ".

واستكمل دوراتي: "الزمالك يملك مجموعة لاعبين رائعة، لكن فريقي قوي أيضا، ومن الوارد أن نفوز على الزمالك، الزمالك فريق كبير والأهلي أيضا وهما الأكبر في مصر وأتابعها.. والزمالك استحق الفوز بالسوبر الأفريقي لأنه كان الأكثر محاولة في الشوط الثاني خلال السوبر.. لكن ركلات الجزاء هي ركلات الحظ.. وهذا لا يقلقني لأن ركلات الجزاء حظ".

وعلق مدرب بلاك بولز: "الزمالك يملك مجموعة لاعبين رائعة، لكن فريقي قوي أيضا، ومن الوارد أن نفوز على الزمالك وشيكابالا لاعب يعرفه الجميع وكنت أتصور أنه سيشارك في السوبر الأفريقي ولكن وجوده داخل أو خارج الملعب يمنح الفريق الأمل في الفوز.. ووقوفه على خط الملعب يُشعرك أنه المدرب".

وعن مواجهة المصري البورسعيدي، استدرك: "هو فريق قوي ومنافس جيدة وسبق له اللعب في الكونفدرالية أكثر من مرة، والمصري يميل للمدرسة الأوروبية بشكل أكبر، وأي مباراة لنا أمام أي فريق مصري ستنتهي بالتعادل إذا لم نفز".

ثم اختتم: "الأهلي فريق قوي وله شعبية كبيرة وتخوف، وكويس إنه مش معايا في المجموعة بالكونفدرالية، وبيتقال عليه في موزمبيق ملك إفريقيا".