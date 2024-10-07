نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يكسب معركته ضد الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج نادي مانشستر سيتي، منتصرًا من معركته القانونية ضد الدوري الإنجليزي، بعد حكم صادر من اللجنة التي تشكلت للنظر في الاتهامات المزعومة ضد بطل البريميرليج.

مانشستر سيتي ينتصر الدوري الإنجليزي

أقرت اللجنة بأن قرار الدوري الإنجليزي الممتاز الخاص بصفقتي رعاية في عام 2023 مع بنك أبوظبي الأول ومجموعة الاتحاد للطيران، قد تم اتخاذه بشكل غير عادل من الناحية الإجرائية ويجب تغييره.

ورفع نادي مانشستر سيتي، دعوى قضائية ضد الدوري الإنجليزي هذا العام، على أساس أن اللوائح الحالية الخاصة بالشركات المرتبطة (APT) تميزية، وتتعارض مع قوانين السوق الحرة.

وذكر نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي له، إن القواعد غير عادلة من الناحية الهيكلية والدوري الإنجليزي الممتاز كان غير عادل تحديدًا في كيفية تطبيق هذه القواعد على النادي عمليًا.

وانتهت المحكمة، لوجود تأخير في تقييم القيمة السوقية العادلة للدوري الإنجليزي الممتاز لاثنتين من صفقات رعاية النادي، وبالتالي قد انتهك قواعده الخاصة.