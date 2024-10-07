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أحمد جودة - القاهرة - أسوان يصطدم بقطار السكة الحديد والقناة يستضيف المقاولون العرب بدوري المحترفين

يشهد الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، مباريات اليوم الثاني بمنافسات دوري المحترفين المصري، بإقامة خمسة مواجهات قوية ومرتقبة في الثالثة والنصف عصرا.

1- السكة الحديد مع أسوان



يشهد ستاد المقاولون العرب لقاء في منتهى القوة والاثاره بين فريق السكة الحديد مع فريق أسوان حيث يدخل الفريقان اللقاء بجهاز فني جديد السكة الحديد بقيادة أحمد عبد الرؤوف وأسوان بقيادة حسام عبد العال.



ويسعى الفريقان لخطف نقاط المباريات الثلاثة.



2- القناة مع المقاولون العرب



يستضيف ملعب نادي القناة القديم لقاء صعب جدا لفريق القناة بقيادة أحمد العجوز مع نظيره فريق المقاولون العرب الهابط من الدوري الممتاز بقيادة محمد مكي.



3- لافيينا مع راية



على ملعب الاسيوطي سبورت يسعي فريق لافيينا بقيادة احمد صلاح من تحقيق الفوز على فريق راية بقيادة فنية جديدة بقيادة أشرف توفيق.



4- كهرباء الإسماعيلية مع ديروط



يستضيف ملعب كهرباء الإسماعيلية الصاعدين من دوري القسم الثاني ب فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني مع فريق ديروط بقيادة علاء ابراهيم.



5- سبورتنج مع بترول أسيوط



يستقبل ستاد الاسكندريه لقاء فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق الذي كان قريب من الصعود للدوري الممتاز خلال دوري الترقي مع فريق بترول أسيوط بقيادة سعيد صبحي.