نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برايتون يقلب الطاولة على توتنهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرم برايتون، ضيفه توتنهام، من مواصلة انتصاراته في البريميرليج، بعد أن قلب تأخره أمامه بهدفين نظيفين، إلى انتصار مثير (3-2) اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة السابعة.

توتنهام أنهى الشوط الأول، بأفضلية التقدم بهدفين حملا توقيع برينان جونسون وجيمس ماديسون في الدقيقتين 23 و37.

وانتفض لاعبو برايتون في النصف الثاني من اللقاء، وقلبوا الطاولة على السبيرز، بريمونتادا مثيرة بدأت في الدقيقة 48 بفضل يانكوبا مينتيه.

ثم بعدها بعشر دقائق، عادت المباراة لنقطة الصفر، بهدف التعادل الذي حمل توقيع المهاجم جورجينيو روتر.

وفي الدقيقة 66، اكتملت ريمونتادا برايتون بهدف الفوز برأسية النجم داني ويلبيك.

ونجح برايتون بهذا الفوز الثمين، في إيقاف مسلسل نزيف النقاط في آخر 4 مباريات في الدوري، شهدت 3 تعادلات متتالية وخسارة في الجولة الماضية على يد تشيلسي (2-4).

ورفع برايتون رصيده إلى 12 نقطة يقفز بها للمركز السادس، بفارق الأهداف أمام نيوكاسل يونايتد.

بينما توقفت انتصارات توتنهام في آخر مباراتين، ليتذوق الفريق مرارة الخسارة الثالثة في آخر 5 مباريات، ويتوقف رصيده عند 10 نقاط في المرتبة التاسعة.

