نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور الزمالك والمصري.. موعد قرعة دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُجرى في الواحدة ظهر غدٍ الإثنين، بتوقيت القاهرة قرعة دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية وذلك بمشاركة فريق المصري والذي جاء ضمن فرق المستوى الثاني حسب تصنيف لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " للفرق الستة عشر المتأهلة لهذا الدور.

بمشاركة المصري والزمالك.. موعد قرعة الكونفدرالية

هذا وقد وضم المستوى الأول أندية الزمالك ونهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني واتحاد العاصمة الجزائري، بينما ضم المستوى الثاني إلى جانب أبناء بورسعيد، أندية أسيك ميموزا الايفواري والملعب المالي والصفاقسي التونسي، وضم المستوى الثالث ناديي إنيمبا النيجيري وجراف السنغالي، فيما ضم المستوى الرابع ناديي لواندا سول واف سي برافوز الأنجوليين وشباب قسنطينة الجزائري وأورابا يونايتد البتسواني وبلاك بولز الموزمبيقي وستيلينبوش الجنوب أفريقي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” كان قد أعلن عن النجوم الذين تم دعوتهم لإجراء القرعة وهم الدولي الغيني نابي كيتا، والمدير الفني الكونغولي فلوران ابينجي واللاعب الجنوب أفريقي السابق سيفيوي تشابالالا بالإضافة للنجم المصري المعتزل حديثًا أحمد فتحي، علمًا بأن مراسم القرعة سيتم بثها عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " على شبكة الإنترنت وكذلك على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.