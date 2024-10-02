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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل سفر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه لم يغادر السعودية دون الحصول على إذن من إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

شوبير يكشف حقيقة سفر كولر دون إذن الأهلي ويوضح تفاصيل الخلافات

وأوضح شوبير في برنامجه الإذاعي على "أون تايم سبورتس إف إم": "هل عاد كولر بمفرده بعد المباراة؟ هذا الكلام غير مقبول، لا يمكن أن نرد على خسارة الأهلي بهذا الشكل، وهو أمر غريب جدًا."

كما أشار إلى وجود شائعات حول خلاف بين كولر ومحمد رمضان، وسؤال حول إمكانية جلوس رمضان على الدكة، قائلًا: "هناك إدارة مسؤولة عن هذه الأمور، ولكل شخص اختصاصاته."

وأكد شوبير أن "مدير الكرة لديه نحو 20 اختصاصا، لكن محمد رمضان لديه مسؤوليات تتعلق بمصلحة الفريق، مثل التعامل مع ملفات التعاقدات."

كما أضاف: "إذا كان من الأفضل أن يجلس أحد اللاعبين على الدكة، فلا مشكلة في ذلك، ومن المقرر أن يجتمع محمد رمضان مع كولر واللاعبين يوم السبت المقبل."

واختتم شوبير تصريحاته بالإشارة إلى "وجود خلاف واضح بين كولر وخالد بيبو، الذي حاول احتواء الموقف، لكن الأمور لم تسر على ما يرام، مما أدى إلى قرار استبداله برمضان بصلاحيات جديدة."

