نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. الأهلي يدرس فسخ عقد نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد فاروق، أن النادي الأهلي يجهز عرضين لفسخ عقد التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وتعرض علي معلول للإصابة في الأشهر الماضية، مما جعلته يغيب عن صفوف القلعة الحمراء في نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الجديد.

تصريحات الإعلامي محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: الأهلي ينتظر عودة معلول من تونس للاتفاق على ملامح الفترة المقبلة وفك الارتباط بشكل ودي بين الطرفين.

وأضاف: الأهلي سوف يتحدث مع علي معلول في فكرة رحيله سواء من خلال بيع عقده أو فسخ التعاقد بالتراضي في الفترة المقبلة خاصة أن السويسري مارسيل كولر لا يرغب في استمراره بعد ضم المغربي يحيى عطية الله فضلًا عن رغبة كولر في التعاقد مع لاعب أجنبي هجومي قوي في يناير.