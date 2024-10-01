نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستونز يطمئن جماهير السيتي علي حالة رودري ويكشف مركزه المفضل في الملعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طمأن الدولي الإنجليزي جون ستونز لاعب مانشستر سيتي، جماهير الفريق على حالة زميله الإسباني رودري، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي، مؤكدًا أنه في حالة معنوية جيدة.

وقال ستونز في تصريحات صحفية صباح اليوم الثلاثاء، " كانت إصابة رودري خبرًا صعبًا علينا جميعًا، تحدثت مع رودري أمس وهو بخير وتعافى جيدًا، إنه أمر محزن للمستوى الذي وضعه على مدار المواسم القليلة الماضية، نحن نعلم أنه لاعب رئيسي بالنسبة لنا وعلينا أن نتطلع إلى عودته، نعلم أنه سيغيب لفترة طويلة".

وأضاف نجم مانشستر سيتي " لقد تقبل الأمر ويبدو في حالة معنوية جيدة، إنه موجود في إسبانيا مع عائلته ويحتاج إلى قضاء بعض الوقت الآن للاسترخاء والتعافي بأفضل ما يمكنه".

وأكمل حديثه، قائلًا "لدينا الكثير من الجودة وهناك الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم شغل هذا المركز".

جون ستونز يعلق علي احتمالية مشاركته في مركز خط الوسط

وعن احتمالية مشاركته في مركز خط الوسط المدافع، أجاب ستونز " لقد حدث هذا كثيرا خلال العامين الماضيين، كان الأمر مختلفا بعض الشيء في نهائي دوري أبطال أوروبا، كنت في مركز أعلى قليلا وكان ذلك تحديا جديدا بالنسبة لي، وهو تحد استمتعت به، كل من يلعب في خط الوسط لعب هناك من قبل ويعرف ما يطلبه منه المدرب".

وأوضح "أنا أحب ذلك، إنه يمنحني نظرة مختلفة تمامًا للعبة وتقديرًا للعبة، والتعلم من وجهة نظر المدافع متى أستقبل الكرة ومتى أمررها، أستمتع دائمًا بذلك وأحاول التحسن في كل مرة أذهب فيها إلى هناك وأقدم أفضل ما لدي".

وأختتم ستونز حديثه، قائلًا "هذا كل ما يريده المدير الفني منا، أن نظهر قدراتنا، لأنه وضعنا في هذا المكان لسبب ما، ثم يتعين علينا أن نخرج إلى الملعب ونقوم بواجبنا".

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة نظيره سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.