نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا: أتمنى استمرار جوميز مع الزمالك لسنوات.. وهذه كواليس جلستي مع عمر جابر وزيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن كواليس جلسته مع عمر جابر وأحمد مصطفي "زيزو" خلال الساعات القليلة الماضية.



وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أتمنى استمرار جوميز مع الزمالك لسنوات مقبلة فهو مدير فني كبير ويحب كرة القدم".



وتابع: "جوميز يعمل على تحفيز اللاعبين في التدريبات بشكل كبير وأيضا يقوم بتطوير مستوى اللاعبين".



وأوضح: "عقدت جلسة مع عمر جابر وزيزو اليوم وتعاهدنا على تحقيق لقب الكونفدرالية والدوري هذا الموسم ونرغب في حصد جميع البطولات من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء".



واختتم شيكابالا حديثه قائلا: "تحدثت مع زيزو من أجل تجديد عقده وأرغب في استمراره مع الفريق ولكن في نفس الوقت أريده بأن يكون سعيد وهو يلعب في النادي".