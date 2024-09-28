نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم مباريات الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي "دوري روشن"، والتي تشهد مواجهات قوية ومثيرة.

وعن أبرز نتائج حقق النصر الفوز بهدفين أمام الوحدة، بينما اكتسح الاتحاد نظيره الخليج برباعية مقابل هدف، بينما استمرت نتائج الأهلي السلبية بالسقوط أمام نظيره القادسية بهدف نظيف.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

يواجه الفتح نظيره الأخدود وذلك في تمام الساعة 6:10 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.

بينما يواجه العروبة نظيره ضمك وذلك في الساعة 6:50 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.

وأخيرا تختتم المواجهات بمواجهة الخلود أمام الهلال في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري السعودي

تنقل المواجهة عبر مجموعة القنوات السعودية SSC الناقل الحصري للمسابقة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.