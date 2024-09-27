نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيلة التي ستخوض نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام الأهلي.

ووصلت بعثة الزمالك إلى السعودية مساء الثلاثاء، حيث تستعد لخوض المباراة النهائية، واختتم الفريق تدريباته مساء الخميس على ملعب فريق الشباب السعودي.

وحدد جوميز تشكيل الفريق بشكل شبه نهائي للمباراة المرتقبة ضد الأهلي، والتي ستقام يوم الجمعة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل الزمالك سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، عمر جابر، محمد حمدي

الوسط: نبيل دونجا، محمد شحاتة، عبدالله السعيد

الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي

تُقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا في المملكة العربية السعودية.