نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره أوساسونا يوم السبت المقبل 28 سبتمبر 2024 على ملعب "أل سادار"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحتل البرسا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في سبع مباريات، فيما يحتل فريق أوساسونا المركز السابع برصيد 11 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة مثلهما.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة برشلونة ضد أوساسونا يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة برشلونة ضد أوساسونا مساء السبت المقبل، عبر قنواتها.