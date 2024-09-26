نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة تريزيجيه.. موعد مباراة الريان والعربي في الدوري القطري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان الذي يلعب بين صفوفه المصري محمود حسن تريزيجيه نظيره العربي مساء اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.

ويحتل الريان المركز الثامن في جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة ثلاثة لقاءات، فيما يحتل العربي المركز التاسع برصيد 4 نقاط، بعد التعادل في أربع مباريات وخسارة لقاء.

موعد مباراة الريان ضد العربي في دوري نجوم قطر

تبدأ أحداث مباراة الريان ضد العربي اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الريان ضد العربي في دوري نجوم قطر

يمكنكم مشاهدة مباراة الريان ضد العربي مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري نجوم قطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعليق المعلق العماني عامر الخوذيري.