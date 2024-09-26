نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان صبحي يصدم حسين لبيب بشرطه للانتقال إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تواصل مع رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، من أجل ضمه لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

شبانة: حسين لبيب تواصل مع رمضان صبحي لضمه للزمالك

قال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة Etc: "رمضان يمتلك شخصية قوية ويليق على الاندية الكبيرة، وفوجئ حسين لبيب بأن راتبه 60 مليون سنويًا".

وأضاف: "حسين لبيب أبلغ رمضان بأنه سيعرض الأمر على مجلس إدارة نادي الزمالك وسيعود للحديث معه، ولكن لن يتحدث معه مرة آخرى".