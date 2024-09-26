الرياضة

رمضان صبحي يصدم حسين لبيب بشرطه للانتقال إلى الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان صبحي يصدم حسين لبيب بشرطه للانتقال إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك تواصل مع رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، من أجل ضمه لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

شبانة: حسين لبيب تواصل مع رمضان صبحي لضمه للزمالك

قال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة Etc: "رمضان يمتلك شخصية قوية ويليق على الاندية الكبيرة، وفوجئ حسين لبيب بأن راتبه 60 مليون سنويًا".

وأضاف: "حسين لبيب أبلغ رمضان بأنه سيعرض الأمر على مجلس إدارة نادي الزمالك وسيعود للحديث معه، ولكن لن يتحدث معه مرة آخرى".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا