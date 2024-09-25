نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعقد غدًا الخميس المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، باستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز بالملز بمدينة الرياض.

ويحضر المؤتمر الصحفي من جانب الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وعمر جابر لاعب الأبيض.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.