نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سموحة يتعاقد مع محمود صابر لاعب بيراميدز على سبيل الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح مسؤولو فريق سموحة السكندري، في التعاقد مع موهبة بيراميدز محمود صابر، بعد مفاواضات مع إدارة الفريق السماوي برئاسة ممدوح عيد.

وأتم نادي سموحة، بقيادة مجلس إدارته، صفقة استعارة محمود صابر، لاعب بيراميدز، لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث فرج عامر خلال تصريحات صحفية،قائلًا: "توصلنا لاتفاق مع نادي بيراميدز لاستعارة محمود صابر لمدة موسم".

وأضاف: "الاتفاق يتضمن إعارة لمدة موسم واحد فقط، دون وجود بند يسمح بالشراء النهائي".

يذكر أن محمود صابر سيخوض موسمه الثاني على التوالي معارًا من بيراميدز، حيث أمضى النصف الأول من الموسم الماضي مع فريق زد على سبيل الإعارة.

وقدم محمود صابر أداء مميز رفقة فريق بيراميدز ومنتخب مصر الأوليمبي، خلال السنوات الماضية، الأمر الذي جعله محط أنظار العديد من الأندية.