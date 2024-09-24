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أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن عصر يوسف النصيري مع منتخب المغرب قد انتهى حيث يضع وليد الركراكي، أحد المُهاجمين الشباب تحت أنظاره قصد ضمه لقائمة أسود الأطلس.

الركراكي يبحث عن مهاجم جديد لمنتخب المغرب

وبات اللاعب أمين الوزاني، مهاجم سبورتينج براجا البرتغالي، مرشحًا بقوة للتواجد ضمن قائمة المدرب وليد الركراكي المستدعاة لمواجهتي إفريقيا الوسطى شهر أكتوبر القادم في تصفيات كأس العالم 2026.

وأكدت جريدة “المنتخب” المغربية، إن وليد الركراكي يضع أمين الوزاني، تحت مجهر المتابعة، مثلما يُراقب العديد من المحترفين المغاربة بأوروبا.

وأوضحت، أن وليد الركراكي يخطط لعدم توجيه الدعوة إلى يوسف النصيري خلال التوقف الدولي القادم، وذلك حتى يُركز مع فريقه فنربخشه، بعدما تلقى انتقادات واسعة بسبب أدائه المتراجع.

وأشارت، إلى أن قائمة الركراكي للتوقف الدولي القادم، ستضم الوزاني صاحب 23 سنة والذي رفض مناقشة اللعب مع المنتخب الجزائري، رغم أنه يحق له ذلك باعتبار أن والدته جزائرية ووالده مغربي.