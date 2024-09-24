نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف عبدالناصر يكتب: هناك قاعدة مكتوبة على جدران مانشستر.. "سيتي" لا يعرف الهزيمة مع رودري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "مانشستر سيتي لا يخسر في وجود رودري"، قاعدة عرفها كل متابعي كرة القدم على مستوى العالم بعدما خاض النجم الإسباني 76 مباراة مع أزرق مانشستر حتى الآن خسر فيها الفريق السماوي مباراة وحيدة فقط كانت أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على مسرح ويمبلي معقل النهائيات الكبرى بالعاصمة لندن.

ويعد رودري اللاعب الأهم في العالم حاليًا وفي تشكيلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بعد أن قدّم الكثير على مدار الفترة الماضية وترك بصمات لم ولن ينساها تاريخ مانشستر سيتي.

رودري أو “محور الأرض”

رودري أو كما يلقبونه بـ "محور الأرض"، الذي كان سببًا في إحياء آمال جماهير السيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي بعدما كان الدرع متجهًا إلى أنفيلد في آخر جولة بموسم 2022، في لحظات تقدّم فيها استون فيلا بهدف ثان لكوتينيو، لكن رودري عادل النتيجة وساهم مع إيلكاي جاندوجان في منع وصول الدرع لملعب ليفربول.

رودري الذي منح الثقة لجماهير السيتي في واحدة من أصعب مباريات البطولة الأعرق في القارة العجوز "دوري أبطال أوروبا"، أمام بايرن ميونخ في موسم 2023، بعدما سجل هدفًا بيسارية افتتح أهداف فريقه وأثبت حضوره في كبرى المواعيد.

رودري الذي سجّل أغلى هدف في تاريخ مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان خلال موسم 2023 على الملعب الأولمبي باسطنبول، في أصعب لحظات المباراة وفاز بأفضل لاعب في البطولة، وكسر عُقدة فشل الفريق في تحقيق البطولة الأوروبية، رغم السيطرة على البطولات الإنجليزية خلال السنوات السبع الأخيرة.

رودري لم يكتفي بأنه الأفضل في أوروبا، بل ذهب للسعودية للمشاركة في مونديال الأندية للمرة الأولى، ومع أول ظهور فاز بأفضل لاعب في البطولة في النسخة الماضية.

رودري

هل هناك أفضل من رودري؟

رودري اعتاد على أن يكون الأفضل مع ناديه ومع منتخب بلاده، وفي أحد أغلى البطولات "أمم أوروبا" التي لُعبت منذ شهرين على الأراضي الألمانية، وشهدت فوزه بأفضل لاعب في البطولة التي حققها منتخب إسبانيا تحت سماء برلين بهدفين لهدف بعد كسب معركة النهائي أمام الإنجليز.

رودري أهم لاعب في العالم، لا يُعوّض في أي تشكيلة، لا يوجد له بديل ولا يُقارن حيث وصل اللاعب حاليًا لقمة مستواه وأصبح مرشحًا للفوز بالبالون دور.