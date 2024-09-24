نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير.. برشلونة سيتعاقد مع حارس جديد لتعويض غياب تير شتيجن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي برشلونة في التعاقد مع حارس مرمى جديد، وذلك من أجل تعويض غياب الحارس الالماني تير شتيجن.

وأفادت صحيفة "السبورت" الكتالونية أن نادي برشلونة يستعد للتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيكون القرار النهائي بشأن هذه الصفقة بيد المدير الفني هانسي فليك بالتعاون مع الإدارة الرياضية التي يرأسها ديكو.

وكان قد أعلن نادي برشلونة عن تفاصيل إصابة حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيغن، وذلك خلال بيان نشره الفريق عبر موقعه الرسمي.

وتعرض الحارس الألماني تير شتيغن لإصابة خلال المباراة التي أقيمت أمس ضد فياريال، والتي انتهت بفوز برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ذكر البيان أن الحارس يعاني من تمزق كامل في وتر الرضفة في ركبته اليمنى، وسيتوجه لإجراء عملية جراحية مساء اليوم، مع وعد بإصدار تحديث طبي بعد الانتهاء من الجراحة.

وتشير التقارير الإسبانية، إلى أن فترة غياب الحارس قد تمتد من 7 إلى 8 أشهر، مما يعني أنه لن يتمكن من استكمال الموسم.