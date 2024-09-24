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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الأربعاء منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بشكلها الجديد ويشارك 36 فريقًا في المسابقة بدلًا من 32 فريقًا، ومن المقرر أن يخوض كل فريق ثماني مباريات (أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج أرضه).

تعرف على الشكل الجديد للدوري الأوروبي.. يونايتد يواجه تفينتي أنشخيدة

أكبر تغيير ستشهده البطولة هو إلغاء دور المجموعات، وإقامتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة 36 فريقًا.

ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.

وتبدأ منافسات البطولة القارية بإقامة تسع مباريات الأربعاء ومثلها الخميس.

ويستهل مانشستر يونايتد الإنجليزي حملته بمواجهة فريق تفينتي أنشخيدة الهولندي على ملعب أولد ترافورد الأربعاء.

وستكون هذه هي أول مباراة تجمع بين الفريقين على الإطلاق.

ويرجح التاريخ كفة مانشستر يونايتد للفوز باللقاء، لا سيما وأن الفريق الإنجليزي واجه الفرق الهولندية على أرضه 9 مرات لم يخسر سوى في مباراة واحدة فقط.

ورغم أن مانشستر يونايتد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي الممتاز، يشارك الفريق في الدوري الأوروبي للمرة السابعة منذ إعادة تسمية البطولة في عام 2009 وذلك بعد فوزه بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد منافسه مانشستر سيتي في مايو (أيار) الماضي.

وجاءت بداية الفريق لهذا الموسم متباينة، حيث فاز بثلاث مباريات وخسر في مثلها وتعادل في واحدة في أول سبع مباريات بمختلف المسابقات.

ويدخل الفريق مباراة بحثًا عن تحقيق الفوز من أجل بدء البطولة بانتصار يعزز ثقة الفريق في إمكانية التأهل للأدوار الاقصائية والعودة لطريق الانتصارات بعد التعادل السلبي أمام كريستال بالاس يوم السبت الماضي.

ويهدف مانشستر يونايتد، الذي خسر مباراة واحدة فقط من آخر 24 مباراة على أرضه في الدوري الأوروبي، للذهاب بعيدا في البطولة التي توج بها مرة واحدة من قبل كانت في موسم 2016-2017.

في المقابل، يشارك تفينتي في البطولة بعدما أنهى الدوري الهولندي في الموسم الماضي محتلا المركز الثالث لأول مرة منذ 10 سنوات.

وتعد بداية تفينتي لهذا الموسم جيدة، حيث خاض ست مباريات، فاز في ثلاث وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة ليتواجد في المركز الرابع بفارق سبع نقاط خلف أيندهوفن، المتصدر.

ويدخل تفينتي المباراة بثقة كبيرة بعد فوزه الكبير على المير سيتي بخماسية نظيفة يوم الأحد الماضي.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى لفريق تفينتي في الدور الرئيسي ببطولة الدوري الأوروبي منذ موسم 2012-2013.

وكان الفريق فشل في وقت سابق من الموسم في التأهل لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا بعد خسارته 4-5 في مجموع مباراتي الدور التمهيدي أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي.

ويتطلع جوزيف أوستينج المدير الفني لتفينتي لإنهاء سلسلة عدم فوز الفريق في الدوري الأوروبي والتي وصلت إلى سبع مباريات عندما يحل ضيفا على مانشستر يونايتد.

يذكر أن فريق تفينتي خاض 13 مباراة ضد الفرق الإنجليزي على مدار تاريخه، ولكنه لم يحقق سوى انتصار وحيد كان على فولهام بهدف نظيف في دور المجموعات بالدوري الأوروبي في موسم 2011-2012.

وفي ذات اليوم أيضًا يلتقي ألكمار الهولندي مع ايلفسبورغ السويدي، وبودو/جليمت النرويجي مع بورتو البرتغالي، ولودوجوريتس رازجراد البلغاري مع سلافيا براغ التشيكي، وجالطة سراي التركي مع باوك سالونيكا اليوناني، ودينامو كييف الأوكراني مع لاتسيو الإيطالي، وميتييلاند الدنماركي مع هوفنهايم الألماني، وأندرلخت البلجيكي مع فرينكفاروش المجري، ونيس الفرنسي، مع ريال سوسيداد الإسباني.

وتقام الخميس تسع مباريات أخرى، حيث يلتقي فناربخشة التركي مع رويال سانت خليوزي البلجيكي، ومالمو السويدي مع جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، وروما الإيطالي مع أتلتيك بلباو الإسباني، وإينتراخت فرانكفورت الألماني مع فيكتوريا بلزن التشيكي.

كما يلتقي أيضًا توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع كاراباج الأذربيجاني، وأياكس الهولندي مع بشكتاش التركي، وسبورتنغ براغا البرتغالي مع ماكابي تل أبيب الإسرائيلي، وليون الفرنسي مع أولمبياكوس اليوناني، وستيوا بوخاريست الروماني مع ريجاس فوتبولا سكولا، من لاتفيا.