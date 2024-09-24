نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: التفكير في سفر فتوح قرار خاطئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتقد الإعلامي محمد شبانة محاولات نادي الزمالك خلال الساعات الماضية لسفر أحمد فتوح للسعودية للتواجد في مباراة السوبر المقبلة قبل ان يتم استبعاده في اللحظات الأخيرة.

شبانة: التفكير في سفر فتوح قرار خاطئ



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الفترة الحالية يحتاج فيها فتوح للتركيز في التمرينات فقط وتأهيله للمشاركة في المباريات لحين انتهاء أزمته التي يعيشها مؤخرا.

وأضاف شبانة أن ظهور فتوح أو مشاركته في أي مناسبة أو إحتفالية حاليا قد يضره أكثر من الاستفادة المرجوة.

