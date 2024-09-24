نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في منتخب ألمانيا وبداية البحث عن حارس مرمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قال يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا إن "أنباء إصابة مارك-أندريه تير شتيغن الخطيرة في الركبة تمثل صدمة كبيرة بعد خضوع حارس مرمى برشلونة لجراحة من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لمدة ثمانية شهور على الأقل".

صدمة في منتخب ألمانيا وبداية البحث عن حارس مرمى

وقال برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن "تير شتيغن يعاني من تمزق كامل في أحد أوتار ركبته اليمنى".



وسقط الحارس الألماني (32 عامًا) بشكل سيء بعدما قفز للإمساك بكرة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة من فوز فريقه 5-1 على مضيفه فياريال يوم الأحد الماضي، وكان يعاني من الألم بشكل واضح أثناء نقله خارج الملعب على محفة.

وسقط تير شتيغن بوزنه كاملًا على ركبته اليمنى التي أجرى فيها عمليتين جراحيتين خلال موسمي 2019-2020 و2020-2021.

وقال ناغلسمان، الذي خسر الآن حارسين من أصحاب الخبرة في شهر واحد بعد اعتزال مانويل نوير دوليًا، "أنباء إصابة مارك صدمة كبيرة بالنسبة لنا".

وأضاف لموقع الاتحاد الألماني لكرة القدم على الإنترنت "سنفتقده كثيرًا داخل الملعب وخارجه. نتمنى لمارك كل التوفيق.. سنكون دائمًا بجانبه في طريق عودته".

واختار ناغلسمان حارسين لم يسبق لهما اللعب دوليًا، هما أوليفر باومان حارس هوفنهايم وألكسندر نوبل حارس شتوتغارت، كبديل لتير شتيغن في مباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد المجر وهولندا في وقت لاحق هذا الشهر.

وتم استدعاء بيرند لينو حارس فولهام، الذي خاض تسع مباريات دولية، إلى تشكيلة المنتخب في مارس آذار الماضي لكنه لم يشارك في أي مباراة.

وتتصدر ألمانيا مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية بأربع نقاط من مباراتين وستلعب ضد البوسنة وهولندا الشهر المقبل.

